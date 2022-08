Grid Legends in arrivo su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

Il prossimo gioco a raggiungere EA Play e Xbox Game Pass Ultimate sarà Grid Legends, in arrivo all'interno del Vault dei giochi scaricabili liberamente dagli abbonati ai due servizi, con data d'uscita alquanto vicina.

Grid Legends arriverà nel catalogo di EA Play e di conseguenza anche di Xbox Game Pass Ultimate l'1 settembre 2022, cosa che lo rende, di fatto, uno dei giochi previsti per la prima mandata di settembre del Game Pass, di cui ancora non ci sono annunci ufficiali.

Uscito lo scorso febbraio, Grid Legends rappresenta il ritorno della serie di giochi di corse dopo il reboot di qualche anno prima, portando con sé alcune novità interessanti.

Tra queste, quella di maggior rilievo è probabilmente la modalità storia "Driven to Glory", caratterizzata da una vera e propria narrazione progressiva attraverso 35 eventi, in cui assistiamo all'affermazione di un pilota emergente della scuderia Seneca.

Al di là di questa, troviamo poi la modalità Carriera e un sostanzioso multiplayer per un massimo di 22 giocatori in pista, oltre a numerosi contenuti come oltre 100 veicoli, 130 tracciati che vanno da quelli tratti dalla realtà a costruzioni fittizie, come potete leggere nella nostra recensione di Grid Legends. Insomma, si tratta di una nuova aggiunta di rilievo al catalogo di EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, che va ad incrementare a sorpresa le entrate di questo settembre 2022 per il servizio su abbonamento.