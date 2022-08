Hogwarts Legacy, si aprono i preorder: contenuti e prezzi delle varie edizioni

In occasione della Gamescom 2022, Warner Bros e Avalanche hanno annunciato anche l'apertura dei preorder per Hogwarts Legacy, che saranno disponibili a partire dal 25 agosto 2022 per le varie edizioni del gioco, di cui vediamo qui i contenuti e prezzi.

Dopo il nuovo trailer gameplay mostrato ieri sera all'Opening Night Live e tutto dedicato alle Arti Oscure, vediamo dunque quali sono i contenuti delle diverse edizioni di Hogwarts Legacy e le differenze tra queste, considerando che potranno essere finalmente prenotate da domani.

Hogwarts Legacy, un'immagine

Vediamo inoltre anche i prezzi, che ovviamente saranno differenti tra un e l'altra.

Hogwarts Legacy Standard Edition contiene il gioco base e sarà disponibile per Nintendo Switch e PC a €59,99, per PlayStation 4 e Xbox One a €69,99 e per PlayStation 5 e Xbox Series X|S a €74,99. C'è dunque anche qui l'incremento di prezzo per le piattaforme di attuale generazione, anche se più contenuto rispetto ad altri casi. Hogwarts Legacy Deluxe Edition sarà disponibile per Nintendo Switch a €69,99, per PlayStation 4 e Xbox One a €79,99 e per PlayStation 5 e Xbox Series X a €84,99. Questa comprende:

Gioco base

72 di accesso anticipato al gioco (dal 7 febbraio 2023)

Pacchetto Dark Arts con Dark Arts Cosmetic Set, un Thestral che i giocatori possono cavalcare e l'accesso alla Dark Arts Battle Arena

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition sarà disponibile per Nintendo Switch e PC a €69,99 e a €84,99 per tutte le altre piattaforme e comprende:

Gioco base

Tutti i contenuti della Deluxe Edition

Cappello Dark Arts Garrison Hat

Upgrade compreso da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S

Hogwarts Legacy Collector's Edition sarà disponibile per PC a €289,99 e per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a €299,99. Questa comprende:

Gioco base

Tutti i contenuti della Deluxe Edition

Cappello Dark Arts Garrison Hat

Base fisica in scala reale di un libro con un'antica bacchetta magica fluttuante

Custodia d'acciaio

Tunica Kelpie

Avalanche ha inoltre annunciato che trasmetterà oggi, 24 agosto alle ore 15:00, un unboxing ufficiale della Collector's Edition per mostrarne meglio i contenuti, attraverso il proprio canale YouTube. Ricordiamo che l'uscita del gioco è fissata per il 10 febbraio 2023.