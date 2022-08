Teen Titans: il cosplay di Raven da Win_Winry la mostra in costume da bagno

I Teen Titans forniscono la fonte d'ispirazione per questo particolare cosplay di Raven da parte di Win_Winry, che a dire il vero interpreta il personaggio in maniera molto peculiare e personalizzata, ma che presenta comunque degli elementi di somiglianza con l'originale.

Visto che siamo in estate, la modella ha pensato bene di immaginare Raven in un contesto appropriato: la vediamo dunque in un succinto costume da bagno e all'interno di una bella ambientazione marinara, dunque non proprio in una situazione tipica che vedremmo all'interno della serie di fumetti a cui è ispirato il cosplay in questione.

In ogni caso, resta un bello scatto, e Win_Winry come al solito dimostra una certa capacità di adattamento, oltre ad essere sempre molto affascinante come in ogni sua interpretazione. Certo per essere un ibrido demoniaco proveniente dalla dimensione di Azarath questa versione appare decisamente umana, ma non ci lamentiamo.

D'altra parte, appare anche come un set fotografico decisamente in linea con l'atmosfera estiva, e non fa che aumentare la voglia di mare, con buona pace di quello che Trigon potrebbe avere da ridire sulla questione. Vediamo dunque questa particolare interpretazione di Raven nelle foto qui sotto.



