Dragon Ball: il cosplay di C18 versione Bunny di reberebelle fa arrossire Crilin

Dragon Ball è una lunga serie densa di personaggi interessanti che hanno spesso ispirato il mondo del cosplay. Alle volte, vengono anche create versioni originali di tali personaggi, come ci mostra oggi reberebelle. La cosplay propone infatti un cosplay di C18 in versione Bunny.

Come potete vedere, reberebelle ha creato con grande semplicità una versione Bunny di C18. L'androide biondo di Dragon Ball, in questa versione, sembra in grado di far imbarazzare anche Crilin, che come sappiamo si sposa e ha dei figli con la donna, dopo che questa è diventata umana tramite le Sfere del Drago.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bunny C18 realizzato da reberebelle? Il personaggio di Dragon Ball in questo formato originale è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?