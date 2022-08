Record of Ragnarok: il cosplay di Aphrodite di penny_in_cosplay1 ci consiglia di leggere il manga

Record of Ragnarok continuerà sotto forma di anime con la seconda stagione il prossimo anno, ma ovviamente sono già disponibili i volumi del manga. Qual è migliore? Penny_in_cosplay1 è certa che il manga è migliore, come ci dice in un suo cosplay di Aphrodite, una delle divinità che appaiono all'interno della serie.

Aphrodite è solo uno dei molti personaggi della serie di Record of Ragnarok, che vede tredici dei scontrarsi con tredici esseri umani per fare in modo che questi ultimi possano vivere per altri mille anni e non vengano cancellati dalla faccia della Terra. Aphrodite proviene dalla mitologia greca ed è (anche) la divinità dell'amore e della bellezza.

Se siete fan del personaggio di Record of Ragnarok, allora dovreste vedere il cosplay di Aphrodite di tenshimeirou: è molto accurato. Ecco poi anche il cosplay di Aphrodite di azumomo: arriva dall'Italia. Chiudiamo con il cosplay di Aphrodite di ey3ly: è un copia fedele dell'anime.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Aphrodite di penny_in_cosplay1? Il personaggio di Record of Ragnarok è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?