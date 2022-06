Record of Ragnarok: il cosplay di Aphrodite di azumomo arriva dall'Italia

Record of Ragnarok deve ancor arrivare alla seconda stagione, ma sono molti i fan della serie che non vedono l'ora di scoprire come proseguirà l'avventura. In attesa di novità, gli appassionati possono distrarsi ammirando i migliori cosplay dedicato alla serie, come ad esempio di cosplay di Aphrodite realizzato da azumomo.

Record of Ragnarok vede gli dei pronti a decidere se lasciar vivere l'umanità: la soluzione è dare agli uomini un'ultima possibilità. Tredici divinità si scontreranno contro tredici umani e questo decideranno il destino dell'intera specie. Tra le varie divinità che appaiono nella serie vi è anche Aphrodite, la dea greca, riproposta in modo molto fedele da azumomo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Aphrodite realizzato da azumomo? Il personaggio di Record of Ragnarok è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?