Resident Evil 4 Remake: Ada Wong interpretata da un'altra attrice? Spunta un nome

Resident Evil 4 Remake potrebbe avere un'altra attrice ad interpretare Ada Wong, in termini di performance in motion capture e doppiaggio: secondo il noto youtuber Dan Allen Gaming, si tratterebbe di Lily Gao, cosa che potrebbe apportare dei cambiamenti alla figura del personaggio visto in precedenza.

In Resident Evil 2, la fascinosa agente speciale di origini asiatiche era interpretata da Jolene Anderson, per quanto riguardava motion capture e doppiaggio nel remake del secondo capitolo, ma l'attrice in questione ha già riferito in precedenza, attraverso Twitter, che non fa parte della produzione di Resident Evil 4 Remake.

Non sappiamo valutare l'affidabilità di Dan Allen Gaming per quanto riguarda questa informazione specifica, ma in un recente video lo youtuber ha riferito con una certa sicurezza che la nuova attrice chiamata a interpretare Ada Wong è Lily Gao.

Lily Gao, foto dell'attrice

Si tratta indubbiamente di un'ottima scelta, ma la domanda è se questo cambiamento sia destinato ad apportare modifiche anche all'aspetto del personaggio nel gioco.

Considerando che la modellazione del volto di Ada Wong è stata comunque piuttosto libera da parte di Capcom, rispetto al viso della Anderson, è probabile che il personaggio in Resident Evil 4 rimanga simile a quello visto in Resident Evil 2, con l'ovvio cambiamento della voce e forse di qualche movenza non facilmente percettibile.