Resident Evil 4 Remake non si ferma e supera un altro traguardo di vendite

A più di un anno e mezzo dall'uscita su PC e console, il remake di Resident Evil 4 continua a macinare ottimi numeri di vendita. Lo conferma il fatto che Capcom ha appena annunciato che il gioco ha raggiunto il traguardo delle 9 milioni di copie vendute nel mondo.

Il dato è aggiornato al 19 dicembre dello scorso anno, il che significa che è stato piazzato almeno 1 milione di copie in poco più di due mesi, dato che a metà ottobre sempre la compagnia aveva festeggiato le 8 milioni di copie acquistate, numeri per l'appunto ottimi per un gioco ormai nei negozi dai primi mesi del 2023.