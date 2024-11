La serie Resident Evil raggiunge quota 163 milioni di copie vendute, remake e remaster macinano ottimi numeri

In particolare le vendite sono state spinte dalle circa 400.000 copie acquistate di Resident Evil Village , ora a quota 10,5 milioni di unità, e le altrettante del remake di Resident Evil 4 , ora a quota 8 milioni di copie e sulla buona strada per entrare nella top 10 dei giochi / espansioni più vendute di sempre di Capcom, che al momento vede al decimo posto Monster Hunter Rise Sunbreak con 8,8 milioni di copie.

Capcom ha aggiornato i dati di vendita dei suoi franchise, con Resident Evil che ha raggiunto il traguardo delle 163 milioni di copie vendute in tutto il mondo al 30 settembre, con un incremento di circa 3 milioni di copie solo nell'ultimo trimestre .

Bene sia i Resident Evil recenti che quelli del passato

Non solo il quarto capitolo, ma in generale tutti i remake e le remaster pubblicate negli scorsi anni continuano a macinare numeri di vendita più che buoni. Ad esempio, nell'ultimo trimestre Resident Evil 2 ha registrato un incremento di 300.000 copie (14,5 milioni in totale), Resident Evil 3 di 200.000 copie (9,2 milioni), ma anche riedizioni più datate, ad esempio Resident Evil 1 e 0 hanno segnato un aumento di 200.000 copie ciascuno (rispettivamente sono a 4,5 milioni e 4,4 milioni di unità totali).

Claire in Resident Evil 2 alle prese con uno zombi

Merito sicuramente dell'elevata qualità di questi remake e rimasterizzazioni, ma anche della nota strategia di Capcom di proporre i suoi giochi a prezzi molto scontati con elevata frequenza per mantenere le vendite alte anche molto anni dalla pubblicazione. Ad esempio, giusto ora su Steam sono disponibili i saldi per la festa dei single su Monster Hunter e Ace Attorney, a pochi giorni dalla conclusione di quelli a tema Halloween e a ridosso di quelli che sicuramente verranno lanciati per il Black Friday.