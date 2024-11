Capcom festeggia la festa dei single su Steam con tante offerte su Monster Hunter e Ace Attorney

Ad esempio, in attesa dell'uscita di Wilds, potrebbe farvi gola il Monster Hunter 20th Anniversary Pack , che include Monster Hunter World, Rise, Stories e Stories 2 con annesse espansioni al prezzo di 58,89 euro, con uno sconto del 73%, o anche meno se possedete già uno o più degli articoli inclusi nel bundle. Altrettanto interessante il mega bundle Ace Attorney Antology , che include la Phoenix Wright e la Apollo Justice Trilogy, per un totale di ben sei giochi a 35,99 euro, con uno sconto del 40%.

A quanto pare per Capcom ogni occasione è buona per lanciare delle nuove promozioni sui suoi giochi, anche la festa dei single che si festeggerà il prossimo 11 novembre. Tanto vale approfittarne per acquistare giochi della serie Monster Hunter ed Ace Attorney a prezzi interessanti.

Le altre offerte su Steam

Ovviamente sono in sconto anche i singoli giochi. Ad esempio, Monster Hunter World attualmente è prezzato 9,89 euro, che diventano 14,99 euro includendo la maxi espansione Iceborne, per centinaia se non migliaia di ore di gioco. Monster Hunter Rise invece attualmente è in offerta con il 75% di sconto a 9,99 euro o a 19,79 euro aggiungendo il DLC Sunbreak.

Se siete interessati, vi rimandiamo alla pagina di Steam con le offerte per la festa dei single di Capcom a questo link. Saranno valide fino al 21 novembre. Vi segnaliamo che al momento sono disponibili anche i saldi del publisher Dotemu, che includono Street of Rage 4, Windjammers 2 e molti altri.