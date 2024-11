C'è una nuova trilogia di Star Wars in lavorazione, ma non continuerà la saga degli Skywalker, o forse sì

Lucasfilm sta lavorando a una nuova trilogia di Star Wars , su cui attualmente c'è grossa confusione. Tra le fonti che ne hanno spifferato l'esistenza, c'è chi afferma che non proseguirà la saga degli Skywalker , mentre altre dicono l'esatto contrario. In genale, tutti concordano che dovrebbe posizionarsi dopo i primi nove film, almeno stando a quanto riportato dalla testata Deadline. Alla produzione sarebbe stato messo Simon Kinberg , noto per i film degli X-Men che ha realizzato con 20th Century Fox. Kinberg ha già lavorato alla serie Star Wars, più precisamente a Star Wars Rebels , una serie animata. Scriverà e produrrà la nuova trilogia insieme a Kathleen Kennedy.

Tanta confusione

Come già detto, attualmente le fonti sono abbastanza contraddittorie in merito ai contenuti della trilogia. Secondo alcune racconterà una storia completamente nuova, che si collegherà a quella dei film già annunciati di James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e Donald Glover, di cui però non si sa quasi nulla.

Rey, la protagonista dell'ultima trilogia cinematografica di Star Wars

Per dire, subito dopo il report di Deadline, Variety ha pubblicato un articolo per confermare la notizia, parlando di una nuova serie che si posizionerà dopo il nono episodio cinematografico, che ha concluso la saga degli Skywalker. Secondo le fonti di Variety, sarà una storia completamente nuova, con nuovi personaggi.

Tirando le somme, attualmente le fonti confermano tutte l'esistenza della nuova trilogia, ma non i suoi contenuti. Chissà che non venga annunciato qualcosa al D23 Expo brasiliano, che si svolgerà questo fine settimana (è un evento per fan della Disney).

L'unica certezza è che dopo il focus televisivo degli ultimi anni, con serie quali The Mandalorian, Boba Fett, The Acolyte e altre ancora, presto potrebbe avvenire un massiccio ritorno al cinema della galassia lontana lontana. Il primo film ad arrivare dovrebbe essere The Mandalorian e Grogu, annunciato per il 22 maggio 2026.