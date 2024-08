The Mandalorian e Grogu conferma la prima attrice ed è un nome famosissimo e amato

Le parole di Sigourney Weaver

In una intervista rilasciata a Deadline per celebrare il suo premio alla carriera a Venezia, Weaver ha confermato che il suo prossimo film sarà The Mandalorian e Grogu. Weaver ha dichiarato a Deadline che girerà il progetto prima di debuttare in The Tempest (è una opera teatrale).

Sigourney Weaver in Alien

"L'altro giorno ho incontrato Grogu per la prima volta", ha spiegato. Oltre a confermare la sua partecipazione al film, Weaver ha mantenuto il riserbo su cosa comporti esattamente il suo ruolo, dicendo a Deadline che "non può dire molto al riguardo in questo momento, ma è divertente rimbalzare tra tutti questi universi diversi".

La conferma che Sigourney Weaver sarà parte di The Mandalorian e Grogu è in realtà un annuncio abbastanza importante. Ovviamente il primo motivo è legato al talento dell'attrice, che sicuramente darà un importante contributo alla pellicola. Secondariamente, però, questa conferma è tecnicamente la prima per la pellicola. Nessun altro attore è stato confermato, nemmeno Pedro Pascal, sebbene quest'ultimo sia scontato visto che è il titolare protagonista della serie TV e del film.

Sigourney Weaver in Avatar

Ricordiamo che The Mandalorian e Grogu è previsto per maggio 2026 nelle sale cinematografiche. Sarà il primo film di Star Wars (pur non includendo il nome) dal 2019, quando uscì L'ascesa di Skywalker.

Ricordiamo poi che The Mandalorian & Grogu non includerà un personaggio storico perché la sua serie TV non è piaciuta.