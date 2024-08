Call of Duty: Black Ops 6 avrà sedici mappe al lancio, ecco l'elenco completo e quali saranno nella beta

Durante la presentazione è stato presentato fugacemente la lista delle mappe dove i giocatori si affronteranno nelle modalità multigiocatore classiche, come il Deathmatch a squadre e tutti contro tutti, Controllo e così via. Vediamo l'elenco completo:

In occasione del Call of Duty Next, il team di Treyarch ha confermato che Call of Duty: Black Ops 6 avrà un totale di 16 mappe per il multiplayer al lancio , con il loro numero chiaramente destinato ad aumentare con gli aggiornamenti che arriveranno dopo la pubblicazione.

Le mappe della beta di Call of Duty: Black Ops 6

Non solo, per l'occasione sono state svelate anche le mappe che saranno disponibili durante la beta di Call of Duty: Black Ops 6. Vediamo l'elenco al completo:

Skyline

Rewind

Scud

Babylon

Derelict

Stakeout

Gala

Pit

Tutte le mappe di Call of Duty: Black Ops 6 disponibili al lancio

A questo proposito vi ricordiamo che la beta di Call of Duty: Black Ops 6 aprirà i battenti tra pochissimi giorni. Per la precisione, l'early access è in programma per il 30 agosto - 4 settembre e sarà disponibile per tutti coloro che preordinano il gioco e sono abbonati a Game Pass, a cui seguirà una fase aperta a tutto il pubblico dal 6 al 9 settembre.

Il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 è fissato al 25 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Nelle scorse ore sono stati svelati anche i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC.