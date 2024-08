I requisiti minimi e consigliati per PC di Call of Duty: Black Ops 6 sono stati svelati

Activision ha pubblicato tramite i proprio sito ufficiale i requisiti minimi e consigliati per computer di Call of Duty Black Ops 6, lo sparatutto in arrivo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile dal 25 ottobre, ma vi sarà anche una versione di prova in beta dal 30 agosto, in accesso anticipato per chi ha fatto la prenotazione, fino al 4 settembre, e poi per tutti dal 6 settembre fino al 9 settembre.