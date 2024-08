AMD Radeon RX 8000 RDNA 4: prime indiscrezioni sulle nuove GPU

AMD sta lavorando alla sua prossima generazione di GPU, la serie Radeon RX 8000, basata sull'architettura RDNA 4. Mentre il lancio è previsto per il prossimo anno, alcuni campioni di queste GPU sono già apparsi su Geekbench, indicando che i test interni sono in corso.

La GPU avvistata su Geekbench è identificata come "GFX1201", che conferma si tratta di una Navi 48 SKU, la più potente delle due GPU Navi 4X che saranno introdotte con la famiglia RDNA 4. Questa GPU presenta 28 unità compute, che dovrebbero corrispondere a 56 unità computazionali considerando la nuova configurazione utilizzata nell'architettura RDNA 3.

Le specifiche della nuova AMD Radeon RX 8000 "GFX1201"

La frequenza di clock della AMD Radeon RX 8000 "RDNA 4" è stata rilevata a 2101 MHz o 2.1 GHz. Le attuali GPU RDNA 3 possono raggiungere facilmente i 2.5-2.6 GHz, quindi questa frequenza potrebbe sembrare un po' bassa. Tuttavia, considerando che RDNA 4 utilizza un nodo di produzione più avanzato e una nuova architettura, è probabile che le frequenze aumenteranno in futuro.

La GPU in questione è dotata di 16 GB di memoria, corrispondente ai modelli RX 7800 XT e RX 7900 GRE. Ciò conferma l'utilizzo di un bus di memoria a 256 bit per le schede RDNA 4 di fascia alta. Alcune configurazioni potrebbero presentare un bus a 192 bit con 12 GB di VRAM. Per quanto riguarda il tipo di memoria, le precedenti indiscrezioni suggeriscono che AMD utilizzerà GDDR6 con una frequenza di clock intorno ai 18 Gbps.

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, i risultati ottenuti su Geekbench sono ancora molto preliminari e non riflettono le vere capacità della GPU. Si prevede che le AMD Radeon RX 8000 RDNA 4 offrano prestazioni significativamente superiori rispetto alla generazione precedente, grazie a nuove funzionalità come un motore di ray tracing migliorato.

Le prime informazioni sulla AMD Radeon RX 8000 "RDNA 4" sono promettenti. La nuova architettura RDNA 4 sembra offrire un aumento significativo delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, grazie a un maggior numero di unità compute, frequenze di clock più elevate e nuove funzionalità come il ray tracing migliorato. Sarà interessante vedere come queste GPU si confronteranno con la concorrenza quando saranno lanciate sul mercato.

Voi che cosa ne pensate? Vi interessano le GPU AMD o lato scheda grafica preferite affidarvi a NVIDIA? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.