Kingdom Hearts 3 doveva contenere il mondo di Cars, secondo quanto emerso da un prototipo

Tuttavia, sembra che l'idea fosse quantomeno in cantiere, sebbene poi non si sia realizzata nella versione definitiva del gioco. Alcune tracce di questa sono però emerse nel prototipo visibile nel video riportato qui sotto.

L'idea non è assurda, considerando che l'intero franchise si basa sul cross-over tra i mondi Square Enix e Disney, con diversi riferimenti anche ai film d'animazione da parte di Pixar, ma un collegamento con Cars risulta effettivamente bizzarro da pensare.

Un'idea rimasta nel cassetto

Su quest'ultimo fronte, risulta probabilmente più interessante il fatto che il video sveli alcuni indizi sulla potenziale presenza del mondo di Cars all'interno del gioco.

Si tratta di un piccolo riferimento, che dimostra come l'idea fosse stata presa in considerazione ma non sia stata poi effettivamente implementata.

Nel video si trovano tracce di testo in giapponese riferite a "カーズ(仮)" nell'elenco dei mondi di Kingdom Hearts 3, che in effetti si traduce in "Cars (provvisorio)".

Non si vedono degli asset o documenti video effettivamente riferiti a Cars, ma ci sarebbero altri riferimenti a questo mondo nei file. Il leaker ha trovato anche alcuni file video in fase di sviluppo del mondo di Frozen e test di gameplay, che risultano visibili nel video.