Steel Seed, ottime impressioni dalla prova effettuata alla Gamescom

Steel Seed, la cui uscita è prevista entro la fine di quest'anno, è chiamato a riconfermare lo status ormai acquisito dal team non solo a livello nazionale, tramutando le ambizioni ostentate in fase di presentazione del progetto in un titolo solido, convincente, capace di imporsi come termine di paragone per il settore.

Close to the Sun ha rappresentato il punto di non ritorno per Storm in a Teacup, software house tutta italiana pronta a tornare sotto le luci della ribalta con il promettente Steel Seed . L'avventura a metà strada tra l'horror e la fantascienza pubblicata nel 2019, di cui potete recuperare la recensione qui , ha lasciato pochi dubbi sulle capacità dei ragazzi che compongono il team con base a Roma.

Un sole attorno cui ruotare

Steel Seed è un action in terza persona in cui esplorazione e stealth hanno un peso primario nell'economia dell'esperienza. Il gioco conferma la passione di Storm in a Teacup per la fantascienza. L'intero mondo di Zoe, androide priva di memoria, orbita attorno ad un sole artificiale contenuto in un gigantesco cilindro, struttura da cui dipende la vita di migliaia di altri esseri artificiali come lei. Un po' come il castello in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il sole artificiale che emana luce e calore costituirà il costante punto di riferimento del videogiocatore, intento ad esplorare i vari biomi che si estendono tutt'intorno.

Si sa ben poco della trama. La narrazione sarà lineare e lascerà poco spazio ai dubbi, dispiegandosi poco alla volta tramite scene di intermezzo e una manciata di dialoghi. Lore e passato dei personaggi, invece, saranno approfonditi in tutta una serie di documenti reperibili negli scenari. Le fonti d'ispirazione sono il manga Blame e film come Matrix. Soprattutto visivamente, invece, il termine di paragone che sorge spontaneo è Stellar Blade.

Zoe non sarà sola in questa avventura in cui, almeno inizialmente, avrà come unico scopo quello di mettersi in salvo da un misterioso cecchino che la bracca di continuo. A darle supporto ci sarà Koby, un piccolo drone che aiuterà in mille modi diversi la protagonista. Tra i due, sin dall'inizio si creerà un rapporto simbiotico, destinato a crescere e ad approfondirsi non solo in termini narrativi.

Uno dei giganteschi robot che abitano il mondo di Steel Seed

Pad alla mano, gli sviluppatori ci hanno invitato a testare la bontà del loro prodotto in una sezione ambientata proprio all'inizio dell'avventura. Correre, saltare, arrampicarsi, avviene con estrema naturalezza e abbiamo apprezzato sin da subito la precisione e l'ottimo feedback del sistema di controllo.

In questa fase iniziale, tuttavia, abbiamo anche fatto i conti con un piccolo problema di design. Il colpo d'occhio di Steel Seed è di quelli giusti. Dovunque l'occhio si posi, lo scenario pullula di dettagli, di ferraglia accatastata, di strutture che si arrampicano sulle rocce, di meccanismi costantemente in movimento. Gli effetti luce concorrono ad acuire il senso di claustrofobia che si respira nelle stanze metalliche dalle dimensioni più contenute. Quando l'azione si sposta all'aperto, invece, si resta sbalorditi da un mondo desolato, ma mai privo di vita, che si estende a perdita d'occhio in tutte le direzioni. Restare affascinati, soprattutto se si soffre il fascino della fantascienza, è davvero questione di poco.

Purtroppo, una tale ricchezza si traduce anche in una certa difficoltà nell'individuare la strada da seguire. Se indicatori di colore giallo segnalano costantemente le pareti scalabili, capita spesso di non scovare l'insenatura che conduce all'area successiva o di perdere di vista il sentiero da seguire. Certo, per la maggior parte delle volte basta aguzzare la vista per ritrovarsi, non mettiamo in dubbio che l'ormai soverchiante presenza di segnali di ogni tipo ci abbia resi più pigri, ma Steel Seed deve sicuramente migliorare in questo ambito. In certi casi è davvero difficile distinguere un fondale senza sbocchi, da uno che effettivamente cela un passaggio per Zoe. Proprio parlando della protagonista, viene a galla la seconda e ultima perplessità di questa pur piacevole prova del gioco. Purtroppo, l'eroina concepita dagli artisti di Storm in a Teacup non sembra avere le carte in tavola per conquistare il grande pubblico. Sostanzialmente taciturna, almeno in questa prova effettuata, in termini di design non ci ha convinti particolarmente. Troppo anonima, poco graffiante, per nulla caratteristica. Zoe ci ha ricordato una copia sbiadita di Nova, protagonista del mai pubblicato StarCraft: Ghost, incapace di ostentare una personalità propria.

Tuttavia, potrebbe trattarsi di un problema temporaneo, frutto di un test relativamente ristretto rispetto dell'opera completa, che dovrebbe garantire almeno una ventina di ore di intrattenimento.