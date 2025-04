Vediamo i requisiti di Steel Seed, il videogioco italiano presto in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Per fortuna possiamo ora vedere i requisiti minimi e consigliati per computer .

Il team italiano Storm in a Teacup (Nero, Close to the Sun) - Steel Seed - arriverà tra non troppo, sia su console che su PC. I giocatori computer devono però prima assicurarsi che la propria macchina da gioco sia in grado di eseguire questo titolo d'azione e furtività.

I requisiti per Steel Seed su PC

I requisiti sono stati condivisi tramite Steam ed Epic Games Store. Al momento della scrittura la pagina prodotto del gioco segnala ancora la vecchia data di uscita, ma supponiamo che sarà corretta a breve.

Vediamo prima di tutto i requisiti minimi per Steel Seed:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i7-3770k 3.50GHz o AMD equivalente

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NvidiaGTX 1070 / Intel ARC 580 / AMD equivalente

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Vediamo invece i requisiti consigliati per Steel Seed:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7 6700K, 4.00 Ghz o AMD equivalente

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia RTX 2070 / Intel ARC 770 / AMD RX 5700xt

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Come potete vedere, non si tratta di richieste esagerate e chiunque non abbia un computer veramente vecchio dovrebbe poter avviare Steel Seed. Purtroppo non vengono indicati gli obiettivi in termini di risoluzione e frame rate per questi requisiti.

Vi ricordiamo infine che abbiamo provato Steel Seed e ci ha lasciato ottime impressioni.