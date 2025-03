L'action stealth italiano Steel Seed si mostra con un gameplay trailer esteso

Il publisher ESDigital Games e gli sviluppatori italiani di Storm in a Teacup hanno pubblicato un gameplay trailer esteso di Steel Seed , l'action Stealth in arrivo su PC e console il prossimo mese. Potrete visualizzarlo nel lettore sottostante.

Cosa sappiamo di Steel Seed

Per chi non lo conoscesse, Steel Seed è un'avventura stealth-action futuristica ambientata in un oscuro mondo fantascientifico dove l'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Nei panni di Zoe e accp,èagmato dal drone volante Koby dovremo indagare nelle profondità di una struttura sotterranea ostile alla ricerca di risposte e della chiave per la sopravvivenza dell'umanità.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 10 aprile su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Un'edizione fisica è in programma per PlayStation 5 a partire dal 23 maggio. Una demo gratuita su Steam è disponibile fino al lancio e offre un primo assaggio delle meccaniche stelth, action e parkour del titolo.