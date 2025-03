Perché Leggende Pokémon Z-A si chiama proprio in questo modo? Abbiamo la probabile risposta

Alla fine dell'anno avremo modo di mettere le mani su Leggende Pokémon Z-A, il nuovo capitolo della serie di giochi di ruolo di GameFreak. Abbiamo visto da poco un nuovo trailer, distribuito tramite il Nintendo Direct.

In tale presentazione non ci è stata indicata una data precisa, ma abbiamo avuto la possibilità di capire una cosa importante: perché Leggende Pokémon Z-A si chiama proprio in questo modo?