Il Club Lotta Z-A di Leggende Pokémon: Z-A fa combattere fino a quattro giocatori in un nuovo trailer

L'editore The Pokémon Company e lo sviluppatore Game Freak hanno pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Z-A che introduce il Club Lotta Z-A.
Si tratta di una modalità di gioco in cui fino a quattro giocatori possono prendere parte a battaglie in cui tentano di sconfiggere il maggior numero possibile di Pokémon avversari entro il limite di tempo stabilito.
Il trailer
Nel trailer possiamo quindi vedere delle feroci lotte tra Pokémon in cui gli allenatori si impegnano a sconfiggere gli avversari il più rapidamente possibile.
La durata dei match è di tre minuti. Chi sconfigge il maggior numero di Pokémon porta a casa la vittoria.
Il trailer spiega che "La partita si può aprire stando in difensiva, partendo all'attacco o raccogliendo strumenti che potenziano." Insomma, la modalità è stata pensata per applicare diverse strategie, lasciando ai giocatori una certa libertà di scelta, così che possano applicare il loro stile di combattimento e sfruttare al massimo i loro Pokémon.
Nel video, vediamo appunto in azione diversi Pokémon, come Talonflame , che attacca con Baldeali, o Gyarados, che attacca con Cascata. Ci sono anche Ampharos, che si evolve in Mega Ampharos, Gogoat, Furfrou e altri ancora.
Si tratta sicuramente di qualcosa che i fan apprezzeranno e che aumenterà non poco la longevità di Leggende Pokémon: Z-A, la cui uscita è prevista per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch giovedì 16 ottobre 2025.