Il Club Lotta Z-A di Leggende Pokémon: Z-A fa combattere fino a quattro giocatori in un nuovo trailer

L'editore The Pokémon Company e lo sviluppatore Game Freak hanno pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Z-A che introduce il Club Lotta Z-A .

Il trailer

Nel trailer possiamo quindi vedere delle feroci lotte tra Pokémon in cui gli allenatori si impegnano a sconfiggere gli avversari il più rapidamente possibile.

La durata dei match è di tre minuti. Chi sconfigge il maggior numero di Pokémon porta a casa la vittoria.

Il trailer spiega che "La partita si può aprire stando in difensiva, partendo all'attacco o raccogliendo strumenti che potenziano." Insomma, la modalità è stata pensata per applicare diverse strategie, lasciando ai giocatori una certa libertà di scelta, così che possano applicare il loro stile di combattimento e sfruttare al massimo i loro Pokémon.

Nel video, vediamo appunto in azione diversi Pokémon, come Talonflame , che attacca con Baldeali, o Gyarados, che attacca con Cascata. Ci sono anche Ampharos, che si evolve in Mega Ampharos, Gogoat, Furfrou e altri ancora.

Si tratta sicuramente di qualcosa che i fan apprezzeranno e che aumenterà non poco la longevità di Leggende Pokémon: Z-A, la cui uscita è prevista per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch giovedì 16 ottobre 2025.