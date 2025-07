Leggende Pokémon Z-A, tutto quello che sappiamo sul nuovo gioco per Nintendo Switch 1 e 2

La Royale Z-A, i piani della Q-asar Inc. e la comparsa di Zygarde , il Pokémon leggendario legato all'equilibrio del mondo, pare saranno i tre pilastri attorno a cui ruota la narrazione. In tutto ciò noi vestiremo i panni di un giovane Allenatore o Allenatrice in visita a Luminopoli, destinato/a a trovarsi invischiato/a negli eventi. Durante l'avventura incontreremo un cast variegato di personaggi, con volti familiari per chi ha giocato a X/Y, tra cui spicca AZ, figura enigmatica e proprietario del suggestivo Hotel Z, che fungerà da base operativa tra una missione e l'altra.

Leggende Pokémon: Z-A ci riporta nella vibrante Luminopoli , metropoli già esplorata in Pokémon X e Y, stavolta ambientata qualche anno dopo gli eventi dei capitoli di sesta generazione. La città è al centro di un ambizioso piano di rigenerazione urbana promosso dalla misteriosa Q-asar Inc. , che all'apparenza ha il nobile fine di trasformarla in un habitat integrato dove Pokémon e umani possano convivere in armonia.

Lotte in tempo reale e il ritorno delle Megaevoluzioni

Come accennato in apertura, Leggende Pokémon: Z-A riprende alcuni dei tratti distintivi del suo predecessore, elementi che lo rendono differente dalla serie principale. Ancora una volta, la cattura dei Pokémon non è vincolata ai combattimenti: potremo lanciare Poké Ball a destra e manca in qualsiasi momento, muovendoci liberamente, magari cercando di avvicinarci di soppiatto al bersaglio o utilizzando oggetti come bacche o sassi per aumentare le probabilità di successo.

In Leggende Pokémon: Z-A i combattimenti sono in tempo reale e potremo muovere liberamente il nostro Pokémon durante gli scontri

Tuttavia, con Z-A, Game Freak ha deciso di spingere oltre la sperimentazione, introducendo le lotte in tempo reale. Addio combattimenti a turni statici: durante le battaglie, noi e i nostri Pokémon ci muoveremo liberamente sul campo, tenendo conto di nuovi fattori come la velocità d'esecuzione delle mosse e il loro raggio d'azione, le tempistiche per effettuare un cambio e persino la posizione strategica sul campo di bataglia. Il risultato è un sistema di combattimento più dinamico e potenzialmente anche più strategico.

Anche l'approccio agli scontri con altri Allenatori cambia: oltre al classico "incrocio di sguardi" che inevitabilmente dà via immediatamente a una lotta, potremo sfruttare l'ambiente per nasconderci e attaccare di sorpresa il malcapitato di turno, iniziando lo scontro con un colpo critico garantito. Un sistema che premia la pianificazione e l'astuzia, in barba alla sportività.

Leggende Pokémon Z-A, inoltre, vede il ritorno delle Megaevoluzioni introdotte in Pokémon X e Y. Per chi non le conoscesse, si tratta di trasformazioni temporanee che alcune specie di Pokémon possono attivare durante la lotta, ottenendo statistiche potenziate, nuove abilità e talvolta anche un cambio di tipo. Ogni Megaevoluzione richiede una specifica Megapietra, ad esempio Charizard si trasforma in Mega Charizard X solo grazie alla Charizardite X, diventando di tipo Fuoco/Drago e ottenendo l'abilità Unghiedure.