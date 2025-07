Crunchyroll utilizza ChatGPT per i sottotitoli? Scoppia la polemica

Crunchyroll utilizza ChatGPT per i sottotitoli? Un utente si è imbattuto in alcune traduzioni in tedesco a dir poco sospette legate a una serie animata disponibile sulla piattaforma streaming, Necronomico and the Cosmic Horror Show, e la sua denuncia ha fatto scoppiare la polemica.

In pratica il primo episodio dell'anime include al minuto 19:12 questo sottotitolo: "ChatGPT said: Wenn ich die Welt von hier an weiter genießen kann", evidente risultato di un'operazione di copia & incolla effettuata distrattamente dall'autore della traduzione.

"Oltre che deluso, sono indignato nel vedere che i sottotitoli di Necronomico and the Cosmic Horror Show su Crunchyroll sono palesemente stati generati da ChatGPT", ha scritto l'utente. "Non è accettabile. Come possono chiederci di pagare per un servizio che chiaramente non si preoccupa della qualità dei suoi prodotti?"

A quanto pare la frase incriminata è stata corretta e da diversi giorni ormai non contiene più il riferimento a ChatGPT, ma il danno ormai è fatto e la questione è stata ampiamente rilanciata sui social, generando un'ondata di proteste da parte degli appassionati.