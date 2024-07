Le traduzioni con l'intelligenza artificiale sono disastrose, Crunchyroll chiude i commenti

Crunchyroll sta accumulando molte decisioni controverse nelle ultime settimane , che stanno scontentando non poco la sua utenza. In particolare delle traduzioni realizzate usando l'intelligenza artificiale sono apparse disastrose , producendo una reazione molto forte da parte degli abbonati, tanto che il servizio ha sospeso i commenti su tutto il sito, usando come pretesto la "tutela della comunità".

Traduzioni a confronto

All'origine delle limitazioni alle interazioni tra la comunità ci sarebbero i commenti all'anime Twilight Out of Focus, fortemente omofobi (è una serie yaoi), che effettivamente andavano moderati. Le lamentele comunque affermano che si è trattata soltanto di una scusa, visto che non è la prima volta che accadeva e che sarebbe bastato bannare i colpevoli, senza colpire tutti gli altri.

Le traduzioni di Crunchyroll e ADN a confronto.

A questa polemica si è sommata quella per le traduzioni realizzate con l'intelligenza artificiale, con molti che hanno associato le due situazioni. A scatenare gli utenti è stata la traduzione inglese e francese dei sottotitoli del primo episodio dell'anime My Dear Friend Nokotan che in alcuni tratti è apparsa goffa, quando non completamente sfasata rispetto all'originale, tanto che in molti hanno impiegato poco a capire cosa fosse successo. Da specificare che l'uso di intelligenza artificiale è stato confermata solo per la versione inglese. D'altro canto Crunchyroll non ha ancora preso una posizione ufficiale in merito, ossia non ha negato il ricorso alle IA, per lo scorno della comunità. Purtroppo non ci sono i sottotitoli in italiano, quindi non possiamo affermare che sia accaduto lo stesso anche nella nostra lingua.

Chiaramente gli abbonati sono preoccupati della qualità dei sottotitoli, nonché della minaccia implicita per il lavoro dei traduttori. Il rischio è che venga presa gente semplicemente per sistemare il lavoro fatto dall'IA, senza le competenze necessarie per produrre dei buoni testi.

Ad avvantaggiarsi della situazione in Francia è stato ADN, servizio concorrente di Crunchyroll, subito entrato nella polemica con un post X al vetriolo: "Con Gaëlle Ruel ( @lux_n_roses ) e il nostro team di localizzazione, vi offriamo una superba traduzione di My Deer Friend Nokotan!"

In effetti la figura fatta da Crunchyroll non è stata proprio delle migliori. Speriamo che ritorni in qualche modo sui suoi passi.