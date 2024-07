Zenless Zone Zero è un'esclusiva console per PS5, ma c'è un limite di tempo previsto

Si tratta, in sostanza, della stessa impostazione che ha caratterizzato anche Genshin Impact , a dimostrazione dei rapporti molto stretti che sembrano essere stati instaurati tra Sony e Hoyoverse, considerando che PS5 resta praticamente l'unica console su cui i titoli del team cinese sono al momento giocabili.

PlayStation 5 Console Exclusive è infatti l'esplicita scritta visibile verso la fine del video, ma meno visibile e posta in basso, un'ulteriore comunicazione riferisce che il gioco non potrà comparire su altre piattaforme console prima di 6 mesi dal lancio , ovvero fino al 4 gennaio 2025, considerando la data di uscita del gioco.

Il trailer di lancio marchiato PlayStation mette le cose bene in chiaro per Zenless Zone Zero : il gioco Hoyoverse è un' esclusiva console su PS5 , come riferito chiaramente alla fine del video, ma la tipica scritta in piccolo chiarisce ulteriormente il fatto che si tratta di un'esclusiva temporale .

Ma arriverà mai su altre console?

Come Genshin Impact, anche Zenless Zone Zero è comunque disponibile su piattaforme mobile (dove verosimilmente farà il grosso dei suoi numeri) e su PC, ma su console al momento è presente solo su PS5, e così sarà per i prossimi 6 mesi.

Considerando che il titolo precedente non è ancora arrivato su altre console, è possibile che anche il limite temporale significhi poco alla fine, e che Zenless Zone Zero sia destinato a rimanere legato a PlayStation, ma staremo a vedere.

Per quanto riguarda Genshin Impact, c'è almeno una versione Nintendo Switch che era stata comunicata tempo fa e continua ad aleggiare nelle voci di corridoio, ma ancora non si è concretizzata, dunque non è del tutto chiaro quali siano i rapporti tra Sony e Hoyoverse.

Nel frattempo, la solita formula da RPG mobile in stile gacha con waifu assortite sembra funzionare bene anche in questo caso, con 50 milioni di download (gratuiti) registrati nel giro di poche ore e numeri impressionanti soprattutto su mobile.