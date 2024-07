Zenless Zone Zero celebra i 50 milioni di download con un premio per i giocatori, vediamo come lo otterrete

Va considerato che vi erano già 40 milioni di pre-registrazioni , quindi il risultato non può definirsi una enorme sopresa, ma comunque è una cifra notevole anche per un gioco free to play.

Zenless Zone Zero - il nuovo free to play di HoYoverse, ovvero la compagnia di Genshin Impact - ha svelato il numero di download ottenuti sin dal lancio, ovvero dal 4 luglio. Parliamo di oltre 50 milioni condivisi tra tutte le piattaforme, ovvero PS5, PC e dispositivi mobile.

Zenless Zone Zero premia i giocatori per i risultati di lancio

Tramite Twitter, l'account ufficiale del videogioco ha svelato il risultato e ha ringraziato i giocatori, affermando che darà adesso a 1600 unità di Polychrome come regalo di benvenuto: si avrà accesso a questa valuta tramite la mail interna al videogioco entro 24 ore. La otterrete, però, solo se avete raggiunto Inter-Knot Lv. 1 (o superiore) prima della pubblicazione della versione 1.1 di Zenless Zone Zero.

Il team scrive, inoltre: "Sin dall'inizio dei test della closed beta di Zenless Zone Zero, il feedback dei Proxy [ndr, i giocatori] è sempre stato in cima alle priorità del team di sviluppo. Ascolteremo e registreremo i preziosi consigli forniti da ogni singolo Proxy, portando avanti attivamente l'ottimizzazione e lo sviluppo di ogni aspetto del gioco."

"Nei prossimi aggiornamenti continueremo a ottimizzare aspetti come le prestazioni del gioco. Mentre ci prepariamo a pubblicare il gioco ufficiale, abbiamo anche lavorato duramente allo sviluppo della versione cloud gaming di Zenless Zone Zero. Nel prossimo futuro, ci auguriamo che i Proxy possano godersi New Eridu in un maggior numero di ambienti."

"Fornire una migliore esperienza di gioco a tutti i Proxy è sempre stata la visione e l'obiettivo del team di sviluppo e continuerà a essere un obiettivo a lungo termine. Forniremo aggiornamenti regolari sulle ottimizzazioni e sui progressi compiuti attraverso i prossimi aggiornamenti del team di sviluppo. Continueremo a impegnarci per garantire che ogni Proxy possa creare ricordi ancora più belli a New Eridu."

Infine, ecco quanto ha incassato in 24 ore Zenless Zone Zero.