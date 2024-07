Se XDefiant non fa per voi, potete anche smettere di giocare dice Ubisoft, mentre spiega perché ci sono i bug

Il problema è infatti legato al motore di sviluppo usato per creare XDefiant e, secondo il produttore esecutivo, se si pensa che il gioco non sia adatto ai propri gusti, non vi è nulla di male nel metterlo da parte e giocare ad altro.

XDefiant ha sofferto di alcuni problemi tecnici sin dal lancio e anche dopo l'arrivo di nuovi contenuti le cose non sono migliorate, anzi ci sono stati nuovi problemi. Tutto questo non è in realtà strano, come racconta Ubisoft.

La spiegazione dei problemi di XDefiant

La discussione è nata tramite Twitter, dove un utente ha scritto: "Mi sembra che XDefiant sia stato pubblicato in fretta e furia a causa di GTA 6 e Call of Duty Black Ops 6, cosa ne pensate?".

Mark Rubin, produttore esecutivo di XDefiant, ha risposto: "In fretta e furia? No. Abbiamo un motore che è stato sempre usato solo per un MMO. Quindi tutta l'infrastruttura di un FPS ha dovuto essere costruita da zero. Persino CoD è partito da id Tech, che era un motore per sparatutto. Apex ha iniziato con un motore da sparatutto. Ma noi stiamo lavorando allo sviluppo di una nuova tecnologia in un motore che è stato progettato per qualcos'altro."

"Detto questo, il motore è davvero fantastico, ma richiede un sacco di lavoro e con questo lavoro arrivano molti bug che altri motori hanno già risolto. Non siamo uno sparatutto che è uscito da 20 anni. Se vi piace quello che stiamo cercando di fare, restate con noi e vedrete che le cose miglioreranno e verranno aggiunte nuove funzionalità. Ma se il gioco non fa per voi, non c'è problema, potete andare avanti".

Rubin precisa anche che il motore non è vecchio e obsoleto, semplicemente non ha già tutto quel che serve per gestire uno sparatutto. Uno dei problemi più recenti è il fatto che XDefiant non assegna i punti nella modalità Classificata.