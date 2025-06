XDefiant di Ubisoft è ufficialmente e definitivamente offline

Se c'è un genere sul quale le grandi compagnie non smettono mai di puntare è quello degli sparatutto online, soprattutto in prima persona, per riuscire a ottenere una fetta di quel pubblico che vive quasi solo di Call of Duty e Fortnite. Anche Ubisoft ci prova regolarmente e uno dei più recenti progetti è stato XDefiant, che ha però fallito e non è stato in grado di ottenere un successo sufficiente per poter rimanere attivo.

Già lo scorso dicembre il videogioco aveva raggiunto la propria fine, ma ora XDefiant è stato messo definitivamente offline e nessuno può più giocare.