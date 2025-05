Per il producer di XDefiant, gli studi dovrebbero essere più come Larian, meno come Activision

L'ex produttore esecutivo di Call of Duty , nonché producer di XDefiant , Mark Rubin, ha utilizzato la piattaforma social X per criticare il franchise di Activision, accusandolo di concentrarsi più sull'uso di strategie basate sulla FOMO (la paura di essere tagliati fuori da qualcosa) per mantenere i giocatori attivi, invece che sulla qualità generale. Nel suo post, Rubin ha affermato che gli studi dovrebbero aspirare a essere più simili allo sviluppatore di Baldur's Gate 3, Larian Studios, e meno ad Activision .

La FOMO regna

Rispondendo al post di un ex giocatore di XDefiant che affermava di non giocare a Call of Duty da quasi un anno, Rubin ha scritto di come il Call of Duty moderno si concentri troppo sul "marketing basato sulla FOMO e sulle partite con EOMM (matchmaking ottimizzato per l'engagement)." Rubin ha anche scritto di come il franchise, in passato, si concentrasse maggiormente su un design più incentrato sul giocatore e fosse meno focalizzato su tattiche basate sull'engagement.

"Molti giochi, incluso Call of Duty, si concentrano solo su come ottenere il massimo guadagno possibile dalla base di giocatori", ha scritto Rubin. "Si basano pesantemente sul marketing FOMO e sulle partite EOMM. Penso che una volta si pensava di più alla qualità del gioco, quella che spingeva i giocatori a giocare. E questo significa rendere il gioco più incentrato sul giocatore, cioè di ricorrere a meno tattiche basate sull'engagement e dare esperienze di qualità superiore. Mappe migliori, modalità migliori ecc."

"In altre parole, il tuo gioco dovrebbe avere un alto numero di giocatori perché è bello e la gente vuole giocarci, piuttosto che perché ha un budget di marketing di 250 milioni di dollari. Tutto ciò che ho detto è molto semplificato, poiché richiederebbe troppo tempo per approfondirlo davvero. Un'ultima semplice analogia. Siate più come Larian, meno come Activision."

Rispondendo a un altro post su come anche XDefiant facesse uso di marketing focalizzato sulla FOMO, Rubin ha spiegato che è vero, ma che il budget per il marketing era ridotto.

"Essendo un gioco free-to-play, avevamo contenuti FOMO, anche se una delle funzionalità in arrivo avrebbe permesso di guadagnare valuta semplicemente giocando, per acquistare vecchi contenuti", ha scritto Rubin. "Ma per quanto riguarda il marketing, avevamo un budget molto ridotto."

Rubin ha ragione? Difficile dirlo. Sicuramente il marketing incentrato sulle tare psicologiche dei giocatori funziona davvero bene, visti i numeri che fanno alcuni free-to-play e i Call of Duty stessi. Certo, il mondo sarebbe un posto migliore con più Larian Studios, ma non si può avere tutto dalla vita.