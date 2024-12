XDefiant chiude: arriva l'annuncio di Ubisoft con un messaggio di Mark Rubin

"Purtroppo oggi sono qui per annunciare che XDefiant chiuderà i battenti ", si legge nel testo di Rubin. "A partire da oggi, 3 dicembre 2024, i nuovi download e le registrazioni dei giocatori non saranno più disponibili. Pubblicheremo comunque i contenuti della Stagione 3 nel prossimo futuro (data esatta da stabilire) e i server resteranno attivi fino al 3 giugno 2025."

Un addio amaro

"Qualche anno fa Ubisoft e il team di sviluppo di San Francisco si sono imbarcati in un'avventura coraggiosa per realizzare un nuovo sparatutto arcade chiamato XDefiant. È stata fin dall'inizio una sfida incredibile", ha continuato Rubin, ricordando i primi passi mossi dal progetto.

"Non solo stavamo cercando di dare una scossa al genere eliminando il matchmaking basato sulle abilità e puntando a un'esperienza di sparatutto arcade più 'vecchia scuola', ma ci stavamo anche tuffando nel territorio ad alto rischio e alta remunerazione dei free-to-play. E per questo voglio fare un applauso non solo al team di sviluppo, ma anche alla dirigenza di Ubisoft per aver corso tale rischio!"

"Il genere dei free-to-play, in particolare, implica un percorso lungo: molti giochi F2P impiegano parecchio tempo per affermarsi e diventare redditizi. Si tratta di un viaggio che Ubisoft e i team che hanno lavorato al gioco erano pronti a compiere fino a poco tempo fa. Purtroppo, però, questo tragitto è diventato troppo impegnativo per poter continuare a percorrerlo in maniera sensata."

"Sono ovviamente affranto nel dover scrivere questo post. Sì, il gioco è stato per me una passione personale per anni e sì, so che non tutte le sfide portano alla vittoria, ma voglio anche dare un riconoscimento a tutti gli sviluppatori che sono stati colpiti da questa chiusura. Ognuno di loro è una persona reale, con la propria vita, e hanno messo tanta della loro passione nella creazione di questo gioco. Spero che possano essere orgogliosi di ciò che hanno realizzato. So che sarò sempre orgoglioso e grato di aver lavorato con una squadra così grande! Una squadra che ha davvero fatto il passo più lungo della gamba."

"E ciò che hanno ottenuto è davvero notevole. La risposta dei giocatori al lancio di XDefiant è stata sorprendente: abbiamo battuto il record interno di gioco più veloce a superare i cinque milioni di utenti e alla fine abbiamo avuto oltre quindici milioni di giocatori! È un risultato di cui essere estremamente orgogliosi, soprattutto se si considera quanto sia ostico questo genere. Quindi grazie a tutti gli sviluppatori che hanno messo la loro passione nella realizzazione di questo gioco!"

"Se c'è una lezione che spero possiamo trarre da questa esperienza è l'importanza di una comunicazione aperta e onesta tra sviluppatori e giocatori. Questa mentalità 'player-first' e le conversazioni rispettose e non tossiche tra sviluppatori e giocatori sono state una delle differenze principali che hanno reso XDefiant così speciale. Fin dal mio primo post su XDefiant, questa era la visione che volevo sostenere e spero che lasci un segno positivo sul modo in cui l'industria dei giochi tratta i suoi giocatori e le sue comunità."

"Ai nostri giocatori: GRAZIE! Dal profondo del mio cuore, voglio esprimere la mia più profonda gratitudine per l'incredibile comunità che è cresciuta intorno a XDefiant. La vostra passione, creatività e dedizione ci hanno ispirato in ogni momento."