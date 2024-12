La Corea del Sud dichiara la legge marziale: l'industria dell'intrattenimento potrebbe subire conseguenze

Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato la legge marziale in un discorso televisivo notturno non annunciato, affermando che avrebbe sradicato le "spudorate forze antistatali filo-nordcoreane". È la prima volta dal 1980 che la legge marziale viene dichiarata in Corea del Sud.

L'agenzia di stampa Yonhap ha citato alcune dichiarazioni dei militari affermando che le attività del parlamento e dei partiti politici saranno vietate e che i media e gli editori saranno sotto il controllo del comando della legge marziale.

Centinaia di persone si sono radunate davanti all'edificio dell'Assemblea nazionale a Seoul, la capitale della Corea del Sud, scandendo "Abolire la legge marziale" e "Opporsi alla legge marziale". L'ingresso dell'edificio legislativo è stato bloccato.