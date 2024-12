Marvel Rivals come gira su PS5 e PS5 Pro? Svelati i dettagli su risoluzione e framerate

Stando alle parole del producer Stephen Wu, su PS5 (e presumiamo anche su Xbox Series X|S) il gioco avrà un unico preset grafico con risoluzione 1440p e framerate a 60 fps . Coloro in possesso di uno schermo compatibile posso attivare l'uscita a 120Hz potranno attivare l'opzione High Frame Rate Mode fino a 120 fps in cambio di una risoluzione inferiore e con tutti i vantaggi in termini di fluidità e input lag ridotto.

Tramite un articolo su PlayStation Blog, gli sviluppatori di NetEase Games hanno parlato dei target di risoluzione e framerate di Marvel Rivals su PS5 e PS5 Pro in vista del lancio in programma per venerdì 6 dicembre.

I dettagli della versione PS5 Pro

Per quanto riguarda PS5 Pro troviamo il preset "Pro Mode" che mira a 60 fps stabili e una risoluzione 4K tramite PSSR. Oltre al Lumen Global Illumination, sarà supportato la tecnologia Lumen Reflection e in questo caso, è possibile attivare una modalità a 120 fps come PS5 base, ma con una risoluzione maggiore non specificata.

Venom in Marvel Rivals

"Essendo un gioco competitivo multigiocatore ad alta intensità, le prestazioni più fluide sono sempre state una priorità assoluta durante lo sviluppo", ha detto Wu. "Marvel Rivals mantiene 60 FPS stabile con risoluzione di 1440p utilizzando le tecnologie Lumen Global Illumination e Chaos Destruction dell'Unreal Engine 5. La combinazione di grafica e prestazioni di Marvel Rivals garantisce effetti visivi dinamici durante le epiche battaglie tra supereroi."

"Per i giocatori che desiderano un'esperienza competitiva superiore, Marvel Rivals offre la modalità High Frame Rate che funziona fino a 120 FPS. Questa modalità offre un'esperienza di gioco ultra scorrevole con una latenza di input ridotta, migliorando la reattività e la precisione dei controlli.

"Grazie alle potenti capacità della GPU e alla nuova tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), Marvel Rivals introduce una nuova modalità Pro su PS5 Pro. Questa modalità punta a 60 FPS stabili e offre una risoluzione più elevata in 4K. Oltre alla Lumen Global Illumination, supporta anche la Lumen Reflections, offrendo effetti di luce più coinvolgenti e dinamici per un'esperienza visiva migliore. PS5 Pro offre anche risoluzioni più elevate in modalità High Frame Rate a 120 FPS. "

Questi ultimi giorni che ci separano dal lancio di Marvel Rivals sono stati ricchi di novità. Ad esempio, sono stati presentati i personaggi Iron Fist e Squirrel Girl con due trailer, svelati gli orari di sblocco e i requisiti minimi e consigliati per giocarci su PC.