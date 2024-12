I requisiti minimi e consigliati di Marvel Rivals in versione PC: non dovreste avere problemi

Marvel Rivals sarà disponibile dal 6 dicembre. Il gioco sparatutto PVP a squadre ci permetterà di vestire i panni di tanti eroi e super cattivi di Marvel, così da divertirci con gli amici.

Per farlo, però, dovremo avere una macchina da gioco adeguata. In altre parole, su PC è necessario rispettare almeno i requisiti minimi, che per fortuna non paiono particolarmente elevati. Qui sotto potete trovare tutti i dettagli per la versione computer del gioco online.