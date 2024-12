Assassin's Creed Shadows userà Denuvo e richiederà un account Ubisoft? L'editore ha dato una risposta

Ubisoft ha aggiornato la pagina del negozio Steam per Assassin's Creed Shadows , rivelando che il gioco utilizzerà la tecnologia anti-manomissione Denuvo .

Le due scelte di Ubisoft per Assassin's Creed Shadows

Sicuramente le due scelte di Ubisoft non saranno particolarmente apprezzate dai giocatori. Denuvo è una tecnologia pensata per impedire la pirateria, soprattutto nel periodo di lancio del videogioco, e garantire così maggiori vendite alla compagnia di sviluppo.

I giocatori però non amano affatto Denuvo, in quanto - sebbene la compagnia neghi regolarmente che questo accada - l'opinione comune è che tale tecnologia vada a peggiorare le prestazioni dei videogiochi, senza dare alcun tipo di vantaggio al giocatore onesto che, in ogni caso, comprerebbe il videogioco.

Anche dover collegare l'account Ubisoft non è una richiesta considerata piacevole ai giocatori su Steam, che vorrebbero poter utilizzare solo il proprio account Valve senza dover fare accessi aggiuntivi. Perlomeno, 2K ha deciso di smettere di richiedere l'accesso all'account dedicato per giocare su Steam ed Epic Games Store.

Infine, vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows è il prossimo capitolo della saga di gioco d'azione a mappa aperta di Ubisoft. A questo giro ci porta in Giappone, nel sedicesimo secolo. Ci metterà nei panni di due personaggi, il samurai Yasuke e la shinobi Naoe. I due avranno capacità simili, ma anche una serie di abilità uniche, con Yasuke più votato al combattimento e Naoe più adatta alla furtività.

La compagnia ha confermato inoltre che Assassin's Creed Shadows non dovrebbe subire ulteriori ritardi.