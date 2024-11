Il launcher 2K è stato rimosso da tutti i giochi che lo supportavano su Steam ed Epic Games Store

2K Games, la divisione di Take-Two, ha annunciato di aver rimosso il launcher 2K specifico da tutti i giochi che lo supportavano su Steam ed Epic Games Store, di fatto eliminando la piattaforma che veniva utilizzata in precedenza dai titoli appartenenti al catalogo dell'etichetta in questione.

A quanto pare, la rimozione è stata avviata il 18 novembre, e il software è stato eliminato dai vari giochi a partire da tale data, sia per quanto riguarda la versione standard che il 2K Launcher Beta, che veniva considerato una sorta di versione diversa del medesimo sistema di gestione dei titoli 2K.

La questione è stata ribadita proprio in queste ore del 25 novembre, con 2K ad avvertire tutti gli utenti che il suo launcher è stato eliminato da Steam ed Epic Games Store, non venendo più lanciato in corrispondenza dell'utilizzo dei giochi collegati al catalogo dell'etichetta.