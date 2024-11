L'episodio di Secret Level dedicato a Concord si mostra in un primo teaser trailer

Questo viene confermato anche dal breve video emerso online sull'episodio di Concord, che in questo modo punta a tornare in una forma diversa sugli schermi, a quanto pare con un'ottima produzione.

Come riferito in precedenza, Secret Level è una nuova serie di cortometraggi animati tutti ispirati ai videogiochi, ognuno incentrato su vari mondi videoludici noti e collegati a franchise esistenti. Prodotta da Amazon Prime Video e diretta da Tim Miller, autori anche di Love, Death & Robots, la serie si presenta decisamente interessante.

Il primo teaser trailer dell'episodio di Secret Level dedicato a Concord è stato diffuso online, consentendo di dare un'occhiata a questa particolare interpretazione dello sfortunato gioco di Firewalk Studio e Sony, che si ritroverà in maniera bizzarra a rivivere in questa forma.

Una produzione interessante

D'altra parte, lo stesso autore Miller aveva riferito che l'episodio dedicato della serie animata Secret Level "è venuto bene", e questo teaser trailer sembra confermarlo.



Miller aveva infatti dichiarato qualche giorno fa di essere soddisfatto dell'episodio realizzato dalla sua squadra: "Non mi sembra una cosa negativa il fatto che faccia parte dello show, perché penso che sia un episodio che si è rivelato davvero buono, e si può vedere il potenziale di questo mondo e dei personaggi", aveva riverito.

"Se dovrà essere tutto ciò che rimane del prodotto, spero che gli sviluppatori ritengano che sia in qualche modo degno, anche solo un po', del sangue, del sudore e delle lacrime che ci hanno messo". In effetti sembra essere un bel prodotto d'animazione, in attesa di vederlo più nel dettaglio.

Secret Level è una serie antologica simile alla precedente serie di Miller, Love, Death & Robots. Gli episodi sono in tutto 15 e comprendono puntate basate su franchise come Mega Man, Pac-Man, The Outer Worlds e PlayStation in generale. La serie debutterà il 10 dicembre su Prime Video.