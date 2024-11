Concord è cancellato, ma l'episodio dedicato della serie animata Secret Level "è venuto bene", dice l'autore

Concord ormai è stato definitivamente cancellato, ma il gioco si ritrova nella strana situazione di essere considerato uno dei più grandi fallimenti dell'industria dell'intrattenimento ma contemporaneamente anche protagonista di un intero episodio dedicato della serie animata Secret Level, che a quanto pare "è venuto bene", in base a quanto riferito dall'autore.

Tim Miller, il creatore della serie televisiva antologica di Prime Video è stato recentemente intervistato sulla particolare situazione in cui si è venuto a trovare il titolo, affermando peraltro di non riuscire a capire perché il gioco non abbia avuto successo.

"Non c'era gruppo di sviluppatori più simpatico e più impegnato di quello di Concord", ha dichiarato Miller a Rolling Stone. "Onestamente non capisco perché non abbia funzionato. So che stavano cercando di fare del loro meglio e che erano un gruppo di artisti di talento, quindi mi sento in colpa per questo".