Botany Manor arriva su PS4 e PS5, ecco la data di uscita delle versioni per console Sony

Botany Manor , affascinante avventura in prima persona a tema botanico, è in arrivo anche su PS4 e PS5 , dopo essere stato lanciato inizialmente su PC e Xbox anche attraverso Game Pass, e ha ora una data di uscita per le console Sony.

Alla scoperta della botanica

La storia di Botany Manor segue le orme di Arabella Greene, una botanica del XIX secolo, mentre esploriamo l'affascinante Botany Manor, una dimora signorile inglese, che ci pone alle prese con piante e fiori particolarmente rari e preziosi.

Quello che può sembrare un semplice gioco di esplorazione a base floreale si rivela essere in verità una vera e propria avventura in prima persona, interamente incentrata su enigmi da risolvere.

In un certo senso, possiamo considerare Botany Manor come una sorta di Myst incentrato su piante e fiori, o come un The Witness più focalizzato sul tema principale della botanica ma comunque piuttosto impegnativo sul fronte cerebrale.

Le atmosfere solari e rilassate contribuiscono a immergerci in un mondo che ha tratti realistici ma trasognati, alternando momenti contemplativi a rompicapi che possono essere anche impegnativi. Potete conoscere meglio il gioco nella nostra recensione di Botany Manor.