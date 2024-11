Amazon Music Unlimited è gratis per tre mesi: ascoltate milioni di brani con audio Ultra HD

Tramite Amazon Italia abbiamo modo di vedere che sono disponibili tre mesi di uso gratuito dell'abbonamento Amazon Music Unlimited. Invece di 32,98€, pagate 0€ per i primi 90 giorni. Se siete interessati al servizio, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Ci sono delle condizioni per poter usufruire di questa promozione: è necessario non avere mai usato una versione di prova gratuita di Amazon Music Unlimited e di non essersi mai iscritti al piano "Amazon Music Unlimited - Abbonamento Individuale". La promozione sarà valida fino al 10 gennaio 2025. Il rinnovo è automatico dopo i novanta giorni gratuiti, quindi ricordatevi di disattivare l'abbonamento in tempo per non pagare 10,99€ per il quarto mese.