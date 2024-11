La NVIDIA App è disponibile da oggi con la versione ufficiale, ecco a cosa serve e come scaricarla

La NVIDIA App è disponibile da oggi su PC con la versione ufficiale, che arriva dopo numerose beta: si tratta della companion ideale per gli utenti in possesso di una GPU NVIDIA, capace di semplificare il download dei driver e l'installazione di applicazioni come GeForce NOW e NVIDIA Broadcast.

Uno strumento davvero utile

A pochi giorni dal cambio di piani per GeForce Now e l'introduzione di nuove funzioni, NVIDIA ha dunque consegnato ai propri utenti la versione finale di uno strumento davvero utile, che non si limita a ottimizzare le impostazioni di gioco bensì mette a disposizione svariate funzionalità.

Una delle caratteristiche distintive della NVIDIA App è l'interfaccia utente, studiata per essere sia esteticamente piacevole che funzionalmente efficace. L'interfaccia è suddivisa in sezioni chiare e intuitive, che consentono agli utenti di trovare rapidamente le impostazioni desiderate. Inoltre l'app offre un alto grado di personalizzazione, permettendo di adattare l'interfaccia ai propri gusti e alle proprie esigenze.

La NVIDIA App offre una serie di strumenti avanzati per ottimizzare le prestazioni dei giochi. Grazie alla tecnologia NVIDIA RTX, è possibile attivare funzionalità come il ray tracing, il DLSS e il Reflex, che migliorano notevolmente la qualità visiva e la fluidità del gameplay. In più l'app è in grado di analizzare automaticamente le caratteristiche del sistema e di configurare le impostazioni grafiche dei giochi in modo da ottenere il massimo delle prestazioni possibili.

Pensata non soltanto per i videogiocatori, la NVIDIA App offre anche una serie di strumenti avanzati per la creazione di contenuti di alta qualità. Con NVIDIA Broadcast è possibile trasformare qualsiasi stanza in uno studio di registrazione professionale, rimuovendo il rumore di fondo e migliorando la qualità dell'audio. Inoltre l'app supporta la registrazione di video in alta risoluzione e con codec avanzati, come l'AV1, che garantiscono una compressione efficiente senza perdita di qualità.

Infine, l'app si integra perfettamente con altri servizi NVIDIA come GeForce Now e NVIDIA Studio. GeForce NOW permette di giocare ai propri titoli preferiti in streaming su qualsiasi dispositivo, mentre NVIDIA Studio offre una serie di strumenti specifici per i creatori di contenuti, come il supporto per i formati professionali e l'integrazione con le principali applicazioni di editing video e fotografico.