GTA Trilogy Definitive Edition è stato aggiornato su PC e console con i miglioramenti della versione mobile

Gli elementi modificati nella versione mobile, applicati al gioco quando questo è stato rilanciato su iOS e Android come parte dell'abbonamento a Netflix , comprendono varie correzioni tecniche che potrebbero apportare cambiamenti importanti.

GTA Trilogy Definitive Edition ha ottenuto un nuovo aggiornamento su PC e console che introduce vari miglioramenti visti in precedenza nella versione mobile , comparsi per la prima volta con il lancio del titolo all'interno del catalogo dell'abbonamento Netflix.

Una trilogia molto criticata

Ricordiamo che, al lancio, GTA Trilogy Definitive Edition fece parecchio discutere per un livello qualitativo non propriamente in linea con le aspettative.

Alcuni dei tanti problemi riscontrati all'epoca potrebbero essere risolti dalla nuova patch.

Tra le altre cose, questa introduce una nuova modalità di illuminazione chiamata "Classic Lighting", che riprende in maniera più fedele lo stile e l'atmosfera degli originali, riuscendo maggiormente a riproporne il tono in maniera efficace.

Altri miglioramenti riguardano l'aggiunta di alcuni effetti video e il fatto di poter utilizzare le armi mentre si corre in GTA 3 e Vice City, cosa che era stata rimossa inizialmente dalle versioni PC e console, ma sono diversi i dettagli migliorati e resi più in linea con gli originali.