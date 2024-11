L'ultima patch di GTA The Trilogy rimuove dai crediti il team della remaster, che non l'ha presa affatto bene

Lo dimostrano le parole del CEO Thomas Williamson, che, dopo aver appreso di questo cambiamento, si è lanciato in un commento un po' piccato su X contro Rockstar Games , a suo avviso rea di non essere stata rispettosa del lavoro svolto dal suo team, responsabile anche di centinaia di fix arrivati proprio con l'ultima patch.

Con l'ultimo update di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition il nome di è stato rimosso dai crediti iniziali il nome di Grove Street Games , il team responsabile delle remaster incluse nella raccolta, che come forse ricorderete al lancio erano in uno stato a dir poco disastroso. Una modifica che a quanto pare non è stata accolta con grande entusiasmo da parte dello studio.

Le parole del CEO di Grove Street Games

"Parlando in modo del tutto ipotetico: È una mossa del cazzo rimuovere gli sviluppatori primari dai crediti con un aggiornamento, soprattutto quando un aggiornamento include centinaia di correzioni fornite da quegli sviluppatori che sono rimasti fuori dalle mani dei giocatori per anni", ha scritto.

Per chi non lo sapesse, l'ultimo aggiornamento di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition ha portato con se una lunga serie di correzioni e modifiche, che hanno migliorato in maniera sostanziale i tre giochi inclusi, che ora sono in condizioni decisamente migliori rispetto al lancio, quando la raccolta era stata accolta con recensioni negative e numerose polemiche da parte dei fan della serie.