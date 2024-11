Ubisoft è stata costretta a bloccare i recenti rumor di Assassin's Creed

La descrizione dei leak di Assassin's Creed

Non possiamo quindi più vedere le immagini, ma le descrizioni dei contenuti condivise dall'utente danno comunque un'idea abbastanza precisa di ciò che è stato mostrato, comprese alcune interessanti informazioni sull'Animus Hub.

Originariamente chiamato Infinity, l'Animus Hub sarà un luogo da cui avviare i giochi futuri, tra cui Assassin's Creed Shadows. In base a quanto è trapelato, però, sembra che l'hub servirà anche a sbloccare nuovi contenuti di gioco, utilizzando la valuta che può essere guadagnata attraverso il battle pass e semplicemente giocando.

L'utente di Reddit si riferisce al pass battaglia come "Stagione 1", lasciando intendere che sarà il primo di più stagioni. Sostiene che questa prima stagione si chiamerà "Eye in the Dark" e includerà 20 livelli di ricompense, tutte gratuite.

Ubisoft ha annunciato in precedenza che il Season Pass per Shadows è stato cancellato, quindi non è chiaro se queste presunte ricompense per il battle pass di Animus Hub siano state semplicemente spostate da tale contenuto all'hub. L sviluppatore francese ha comunque già detto che le missioni esclusive che erano state presentate come parte del season pass saranno disponibili per tutti il giorno della pubblicazione.

L'utente afferma inoltre che ci saranno "partnership nel gioco con Red Bull, VISA, Intel, BAPE Clothing e Sprecher". Non è stata fornita alcuna indicazione su come potrebbero essere queste collaborazioni, ma supponiamo che secondo Ubisoft siano un'ottima idea, dopotutto la serie di Assassin's Creed ha prodotto incassi enormi negli ultimi dieci anni, quindi l'editore sa cosa sta facendo.

Ricordiamo comunque che stiamo parlando di rumor e non di informazioni ufficiali: prendete il tutto con le pinze.