La serie di Assassin's Creed ha prodotto incassi enormi negli ultimi dieci anni

" Rainbow Six: Siege ha generato oltre 3,5 miliardi di euro , mentre la serie di Far Cry ha raggiunto circa 2 miliardi di euro. Considerando The Division, Ghost Recon e Just Dance, Ubisoft possiede sei brand che hanno superato il miliardo di euro di incassi."

I risultati finanziari di Ubisoft

Di recente è stato rivelato che Assassin's Creed Shadows è stato rinviato anche a causa di Unity, ma in effetti è proprio in concomitanza con l'uscita del capitolo ambientato nella Parigi rivoluzionaria, avvenuta nel 2014, che Ubisoft ha cominciato a racimolare questi quattro miliardi di euro.

Per quanto riguarda gli altri dati finanziari, nella prima metà dell'attuale anno fiscale la casa francese ha prodotto vendite per 642,3 milioni di euro, mentre nel secondo trimestre le vendite sono state pari a 352,3 milioni di euro, in linea con le stime.

Nel primo semestre fiscale Ubisoft ha registrato una crescita annua del 9% per quanto concerne il tempo di gioco su PC e console e del 6% per quanto concerne i giorni di attività, con Rainbow Six: Siege a dettare la linea.

Gli utenti attivi mensili sono stati pari a 37 milioni, con una crescita del 3% su base annua, e includono quasi tre milioni di nuovi account al mese. Escludendo le collaborazioni, le vendite del catalogo sono aumentate del 12%.

Negli ultimi dodici mesi Ubisoft ha attratto 138 milioni di giocatori unici fra PC e console, facendo segnare un aumento del 4% su base annua. Le serie di Assassin's Creed e Rainbow Six: Siege hanno beneficiato in maniera particolare di questa crescita, con oltre 30 milioni di utenti attivi unici.