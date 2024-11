Le Gift Card del PlayStation Store sono in sconto su Instant Gaming, in tempo per i saldi di Sony di novembre

Sony ha dato il via a nuove promozione su PlayStation Store e se anche voi volete acquistare i giochi più interessanti del momento con prezzo scontato dovreste avvantaggiarvi anche di un'altra promozione: le Gift Card del PlayStation Store in sconto su Instant Gaming . Potete ottenere una ricarica del portafogli del negozio digitale di Sony a prezzo ridotto, ad esempio 54,99€ invece di 60€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra è quello definitivo che dovrete pagare. Ricordiamo che la disponibilità delle Gift Card è irregolare: al momento della scrittura sono disponibili, ma potrebbero terminare in qualsiasi momento. Fate affidamento alla pagina di Instant Gaming per avere le informazioni più aggiornate.

Come funzionano le ricariche del PS Store

Con le tessere di ricarica per il PS Store potete acquistare videogiochi, abbonamenti (come PS Plus) e contenuti aggiuntivi per i vostri giochi preferiti. In breve, il credito è valido per ogni prodotto del PlayStation Store. Precisiamo però che il codice è pensato solo per gli account italiani: se per qualche motivo non possedete un account italiano, il codice non è valido.

La ricarica da 60€ del PS Store

Una volta fatto l'acquisto otterrete un codice alfanumerico che va aggiunto tramite la funzione di riscatto codici: in pochi clic vedrete il vostro portafogli ricaricato e potrete subito usare i soldi.