Assassin's Creed Shadows è stato rinviato anche a causa di Unity

" Assassin's Creed Unity doveva essere una pietra miliare per la serie , ma la sua accoglienza al lancio, inficiata da alcuni problemi tecnici, ha avuto un impatto profondo su tutti i settori dell'azienda, dalla produzione alla pubblicazione, soprattutto in considerazione delle radici francesi di Ubisoft", ha detto Coté.

Ubisoft non può più permettersi di sbagliare?

Marc-Alexis Coté ha detto che Assassin's Creed Shadows dovrà far ricredere tutti in merito alla qualità dei giochi Ubisoft ed è proprio per questo motivo che il nuovo capitolo impiegherà più del previsto ad arrivare nei negozi: l'azienda francese è ormai consapevole di non potersi più permettere di sbagliare.

L'incredibile Parigi di Assassin's Creed Unity

Il caso di Assassin's Creed Unity dunque brucia ancora, ed è del tutto comprensibile: parliamo di un episodio assolutamente spettacolare dal punto di vista tecnico, capace di portare sullo schermo una Parigi estremamente suggestiva, dotata peraltro di una quantità di personaggi non giocanti enorme.