Death Stranding raggiunge un nuovo traguardo di giocatori: l'IP non è più sotto il controllo di Sony?

Parliamo per la precisione del numero di giocatori raggiunti dal videogioco a livello mondiale e di chi sarà proprietario dell'IP andando in avanti.

Con l'arrivo del quinto anniversario dei Death Stranding , Kojima Productions ha svelato che il videogioco è ora disponibile in versione Director's Cut per Xbox Series X | S e Windows PC, oltre che su Amazon Luna+. Inoltre, sono stati condivisi anche nuovi dati interessanti .

Le novità di Death Stranding

Prima di tutto, è stato svelato che Death Stranding ha ottenuto un totale di 19 milioni di giocatori. Come potete notare, non parliamo di "vendite" in quanto il videogioco è stato reso disponibile anche tramite servizi in abbonamento come PC Game Pass. Precisiamo inoltre che la cifra conteggia sia la versione originale del gioco che la versione Director's Cut, su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile (che comprendono anche il mobile, ad esempio, che comunque dovrebbe valere molto poco sul totale).

In ogni caso, il numero ha il proprio valore soprattutto in previsione di Death Stranding 2: On the Beach, in quanto dà un'idea dei potenziali utenti che potrebbero essere interessanti ad acquistare il nuovo gioco già al lancio, dopo aver provato il primo capitolo (pagandolo o tramite abbonamenti).

La seconda informazione interessante legate al franchise è che - secondo una traduzione automatica di un articolo in giapponese della testata Automaton-Media - d'ora in poi l'IP sarà di proprietà di Kojima Production, sottintendo così che Sony non avrà più controllo su di essa. Visto però che è una traduzione automatica e che la frase è molto breve, ci sentiamo di consigliarvi di prendere l'informazione con le pinze al momento, visto che i passaggi di proprietà delle IP sono questioni spesso complesse.

Per tutti i dettagli sulle nuove versione, ecco la nostra notizia dedicata a Death Stranding Director's Cut per Xbox Series X|S e Amazon Luna.