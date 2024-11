Death Stranding: Director's Cut è disponibile a sorpresa oggi su Xbox Series X|S, oltre a PC e Amazon Luna

Con una vera e propria bomba a sorpresa, Kojima Productions ha annunciato l'arrivo di Death Stranding: Director's Cut su Xbox Series X|S, oltre che su PC e Amazon Luna, disponibile da oggi con tanto di sconto "di lancio" speciale del 50%.

In una maniera alquanto singolare di celebrare il quinto anniversario dall'uscita originale del gioco, Kojima Production e 505 Games hanno deciso di optare questo lancio a sorpresa su PC, Luna e soprattutto Xbox Series X|S, piattaforma sulla quale il titolo di Hideo Kojima non era mai stato messo a disposizione in precedenza.

Si tratta di un'uscita decisamente inaspettata, considerando il tempo passato dal lancio e il fatto che nessuno, tra autore, team e publisher, aveva mai fatto menzione della possibilità di vedere il gioco su altre console, essendo rimasto finora un'esclusiva console PlayStation.