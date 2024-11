Helldivers 2 e Starfield potrebbero arrivare su Windows on Arm grazie a un nuovo emulatore

Microsoft sta testando un significativo aggiornamento per Windows on Arm, il sistema operativo progettato per dispositivi con processori ARM. L'aggiornamento, attualmente in fase di test nella Canary Channel del programma Windows Insider, mira ad ampliare la gamma di software x64 eseguibili tramite emulazione sui PC Copilot Plus dotati di processori Qualcomm Snapdragon X Elite o X Plus.

Fino ad ora, l'emulazione su Windows on Arm ha presentato infatti delle limitazioni, impedendo l'utilizzo di numerose applicazioni x64 che non dispongono di versioni native ARM64. Questo aggiornamento introduce invece un nuovo emulatore che supporterà estensioni del processore come AVX, AVX2, BMI, FMA e F16C, aprendo le porte all'esecuzione di software e giochi precedentemente incompatibili. Tra questi, potrebbero esserci anche titoli di alto profilo come Starfield e Helldivers 2, che richiedono AVX2 per funzionare.