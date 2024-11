Microsoft rinvia di nuovo Recall: la funzione AI non sarebbe ancora abbastanza sicura

Microsoft ha deciso di posticipare il lancio di Recall, la sua nuova funzione per Copilot Plus che cattura e archivia attività e schermate sui dispositivi con Windows 11. Inizialmente prevista per ottobre, questa funzione arriverà ora in versione di anteprima per i Windows Insiders a dicembre. L'azienda ha dichiarato che questo ulteriore ritardo permetterà di completare una serie di miglioramenti sulla sicurezza e di perfezionare l'esperienza utente.